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Vakaların arttığı 'de denetimler arttı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda perşembe günü genelinde yapılan uygulamalarda bin 781 iş yeri denetlenirken, 22 bin 628 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 27.11.2020 01:19 ABONE OL
Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler arttı

Son günlerde vakaların oldukça arttığı ilk 4 il arasında yer alan Kocaeli'nde, yapılan günlük denetimlerde açıklanan rakamlar, görenlere 'Bu rakamlar düşmedikçe, vakalar da azalmaz' dedirtti.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN 25 KİŞİ SOKAKTA YAKALANDI

Koronavirüste vaka artışı ile son iki gündür Türkiye gündemine oturan 4 ilden biri olan ve sık sık uyarılan Kocaeli'nde, son denetimlerde bile ortaya çıkan tedbirsizlere ait rakamlar, aslında artışın nedenini bir kez daha gözler önüne serdi. Perşembe günü yapılan denetimlerde evden çıkmaması gerekirken cadde ve sokaklarda gezerek başkalarını tehlikeye atan 25 kişi yakalandı.

Maske takmamakta ısrar eden 170 kişi ile 2 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi ile sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde kısıtlamanın olduğu saatlerde sokağa çıkan 11 kişiye idari para cezası yazıldı.

BİN 824 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Bunun dışında belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 2 iş yeri ile yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 63 kişiye olmak üzere 283 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 51 kişi yakalandı. Ayrıca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 824 araç kontrol edildi.

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Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler arttı
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