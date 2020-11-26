Vatandaş uyuşturucunun zararlarını "Narkotır"da öğreniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Narkotır"ı, Fatih Eminönü Meydanı'nda vatandaşı narkotik kullanımı ve zararları hakkında bilgilendirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2015 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında tasarlanan "Narkotır", kapılarını bu kez Fatih Eminönü Meydanı'nda gençlere ve vatandaşlara açtı. Açılan kısmı ile beraber 40 metrekarelik bir salonun oluştuğu "Narkotır"da, 30 uygulamanın yer aldığı 12 dokunmatik ekran bulunuyor.

Bu ekranlardaki uygulamalar ve animasyonlar aracılığıyla gençler, anne ve babalar, uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda görerek ve okuyarak bilgiler ediniyor. "Narkotır"ın duvar yazılarında bağımlı gençlerin, uyuşturucu bağımlılığının zararlarını anlatan ifadeleri yer alıyor. Polis ekipleri de vatandaşlara madde bağımlılığının zararları hakkında hem broşür hem de Tır içerisindeki dokunmatik ekranlarda bilgi vererek, bu konuda uyarıyor.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Narkotır"ının talep halinde Türkiye'nin bir çok illerine gidip gençleri uyuşturucu madde kullanımı ve zararları hakkında bilgilendirdiği bugüne kadar 36 ili dolaştığı kaydedildi.