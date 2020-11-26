Yaralıdan şok tepki: ‘Ben her gün dayak yiyorum, ne hastanesi’

"BEN HER GÜN ÇELİK HALATLA DAYAK YİYORUM"

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşlere müdahale etmek istedi. Yüzü kanayan ve sağ bacağında da aksama olan Mehmet Güner, sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen tedavi olmak istemedi. Güner, sağlık ekiplerine "Ben her gün çelik halatla dayak yiyorum. Her gün bacağım kırılıyor. O zaman bile hastaneye gitmiyorum şimdi mi gideceğim?" dedi. Mustafa Güner ise tedavi olmak yerine dakikalarca araç içerisinde cep telefonlarını aradı. İkna edilerek ambulansa bindirilen kardeşler, bir süre sonra hastaneye gitmeyi reddederek ambulanstan indi. Kardeşler, "Bizi bırakın gidin. Bizim hastanelik bir şeyimiz yok" diyerek çevredekilere tepki gösterdi.