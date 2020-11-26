Yaralıdan şok tepki: ‘Ben her gün dayak yiyorum, ne hastanesi’

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı.
Hastaneye gitmemek için sağlık personeline direnen Mehmet Güner (25), 'Ben her gün çelik halatla dayak yiyorum. Her gün bacağım kırılıyor. O zaman bile hastaneye gitmiyorum şimdi mi gideceğim?' dedi. Mustafa Güner (22) ise tedavi olmak yerine dakikalarca araçta kalan cep telefonunu aradı.
Kaza, 14.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Güner idaresindeki 61 LJ 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girerek takla attı. Kazada sürücü ile birlikte ağabeyi Mehmet Güner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"BEN HER GÜN ÇELİK HALATLA DAYAK YİYORUM"
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşlere müdahale etmek istedi. Yüzü kanayan ve sağ bacağında da aksama olan Mehmet Güner, sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen tedavi olmak istemedi. Güner, sağlık ekiplerine "Ben her gün çelik halatla dayak yiyorum. Her gün bacağım kırılıyor. O zaman bile hastaneye gitmiyorum şimdi mi gideceğim?" dedi. Mustafa Güner ise tedavi olmak yerine dakikalarca araç içerisinde cep telefonlarını aradı. İkna edilerek ambulansa bindirilen kardeşler, bir süre sonra hastaneye gitmeyi reddederek ambulanstan indi. Kardeşler, "Bizi bırakın gidin. Bizim hastanelik bir şeyimiz yok" diyerek çevredekilere tepki gösterdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.