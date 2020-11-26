Yozgat’ta köy yangını: 3 yapı kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne bağlı Şahmuratlı Köyü'nde Osman Arslan'a ait evde sabaha karşı 04.00'da yangın meydana geldi. Sabah namazına kalkan vatandaşın yangını köy muhtarı Turan Baştürk'e bildirmesinin ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve köylüler yangın söndürme mücadelesi gerçekleştirdi.

Arslan ailesine ait evde başlayan yangın daha sonra ahır ve depoya sıçradı. Ev sahibinin o gece ilçede olmasından dolayı maddi hasarla atlatılan yangında ev, ahır ve depo kullanılmaz hale geldi.

Köy muhtarı Turan Baştürk, Çamlık Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, tek katkı evde meydana gelen yangının kısa sürede diğer bölümlere de sıçradığını belirterek; "Yangın sabaha karşı 4 buçuk sıralarında meydana geldi. Allah'a şükür ki, aile Sorgun'da kalıyordu o gece. Yangını haber alır almaz köy halkına ve itfaiye ekiplerine haber ettim. Hane sahibini bilgilendirdim. Yangın büyüktü, yaklaşık 6 saat içerisinde kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Bununla geçmiş olsun." dedi.