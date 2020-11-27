1 buçuk ayda, 6 evi soydu!

Kocaeli Gölcük İlçesinde bulunan, Piyalepaşa ve Şehitler Mahallesinde, 10 Ekim ile 23 Kasım arasında meydana gelen 6 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 1 buçuk ay içerisinde 6 ayrı eve girerek 36 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve 2 bin lira parayı çalan kişinin H.Ş isimli eski bir sabıkalı olduğunu belirledi. 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan H.Ş'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucu, aranan zanlı olaylarda kullandığı suç aletleri olan tornavida, fener ve eldiven ile Gölcük ilçesinde yakalandı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Gölcük Adliyesine sevk edildi.