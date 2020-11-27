100 yıllık tarihi çan internette satışa çıkarılınca yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sosyal paylaşım sitesi üzerinden tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet çanın 5 bin TL'ye satışının yapılmaya çalışıldığını tespit etti.

Nevşehir Müze Müdürlüğü ile yapılan istişarede çanların 100 yılın üzerinde tarihe sahip olabileceği ve etnografik eserler kategorisine girdiğini anlaşıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli N.İ'nin ikametinde yapılan aramada çanlardan bir tanesi ele geçirildi.

El konulan çan Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

N.İ. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.