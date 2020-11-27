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17 yaşındaki kız COVID-19'a yenik düştü

Ardahanlı 17 yaşındaki Burcu Usanmaz, 10 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:00 ABONE OL
17 yaşındaki kız COVID-19'a yenik düştü

Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Samandöken (Sinot) köyünde 17 yaşındaki bir kız koronavirüse yakalandı. Tedavi için gönderildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 10 gün önce tedaviye alındı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Burcu Usanmaz'ın babası acılı haberi alır almaz hastaneye koşarken, yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Burcu'nun ölüm haberiyle sarsılan yakınları "Akrabaları tarifsiz acılar içerisindeyiz." dedi. Memleketi Göle'yi yasa boğan Usanmaz'ın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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17 yaşındaki kız COVID-19'a yenik düştü
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