4’üncü kattan atıp ‘İntihar etti’ dedi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 2 yıllık evli Firuze Ercan (24) ve Gürkan Ercan (33) çifti, evleri tadilatta olduğu için, bir süredir bir arkadaşlarının evinde kalıyordu. Bu durumdan memnun olmayan Firuze Ercan, 20 Eylül günü eşine, annesine gitmek istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından eşini darp etmeye başlayan Gürkan Ercan, kolundan tutup balkona savurdu. 4'üncü kattaki evin balkonundan yere düşerek ağır yaralanan Firuze Ercan, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınırken, Gürkan Ercan ise polise "İntihar etmek için kendisi atladı" dedi. Yoğun bakıma alınan ve 3 gün sonra yaşama tutunan Firuze Ercan, gerçeği anlattı. Ancak serbest kalan Gürkan Ercan hakkında, Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Basit yaralama" suçundan dava açıldı.







'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan Firuze Ercan, "Kolumdan tutup balkondan savurdu. Ölseydim 'intihar etti' diyeceklerdi. Sol bacağıma platin, yüzümün sol tarafına da protez takıldı. Bacağımda 3 santimetrelik kısalma var. Beni bu hale getirenden şikâyetçi olup boşanma davası açtım. Mahkeme tarafından koruma kararı alındı" dedi. Tutuksuz yargılanan koca hakkında ise "Basit yaralama" suçundan dava açıldı. Firuze Ercan'ın avukatı Fatih Adak, olayın basit yaralama değil, "adam öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesini istediklerini söyledi.