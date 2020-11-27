Adıyaman’da çiftçilere 34 bin ‘cennet hurması’ fidanı dağıtıldı

Adıyaman'da çiftçiler, alternatif ürünlere yönelerek ürün çeşitliliğini zenginleştiriyor. Adıyaman'ın Gölbaşılı çiftçileri, son yıllarda tarım sektörü girişimcilerinin ilgi odağındaki bir ürün olan hurmaya yoğunlaştı.

Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü mevkiinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve çiftçiler katıldı.

Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan hurma üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.

Adıyaman tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan bademden sonra hurma üretimini artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla Adıyaman valiliğinin desteği ile alınan aşılı hurma fidanlarının dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar "Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 34 bin Cennet Hurması fidanı dağıttık. İlimizde yetiştirilen hurma üretimi miktarı, Türkiye üretiminin önemli bir bölümüne tekabül ediyor. Hedefimiz Gölbaşı ilçesini hurma üretiminde daha ileriye taşımak. Gölbaşı ilçemiz hurma üretiminde şu anda Türkiye sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Bunu ilk sıraya çekme hedefimiz var. İnşallah dağıtımını yapacağımız 34 Bin fidanın 30 bin fidanını Gölbaşı ilçemizdeki çiftçilerimize dağıtacağız. Bundan sonra da Cennet Hurması adını verdiğimiz meyve fidanlarının dağıtımına devam edeceğiz. Valilik İl Özel İdaresi olarak çiftçimizin her daim yanındayız. Çiftçilerimizin gelirini nasıl daha da yükseltip daha müreffeh bir hale getiririz bunun derdindeyiz. Çiftçimizin kazancı ülkemizin kazancıdır. Bu yıl İl Özel İdaremiz, çiftçilerimizi desteklemek amacıyla Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında toplam 842 Bin TL'lik bir kaynak ayırdı. Bu kaynakla çiftçilerimize dağıtılan 34 bin adet Hurma Fidanının yanında 20 bin civarında Nar Fidanı 19 bin adette Ceviz Fidanı dağıtacağız. Bu projenin hayata geçirilmesi noktasında emek veren, İl Tarım ve Orman Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Hurma fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere Hurma Fidanı dağıtımı yapıldı.