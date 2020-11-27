Alaplı’da 16 kişiye idari ceza!

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında, ilçe genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, son alınan kararların ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki denetim ve kontrollerinde, maske takmadığı veya sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle 16 kişiye 14 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.

Maske takmadığı tespit edilen 10 kişiye 9 bin lira, yasaklanan alanlarda sigara içtiği tespit edilen 6 kişiye ise 5 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, denetim ve kontrollerin düzenli bir şekilde süreceğini ifade ederek, virüsün yayılımını azaltmak için vatandaşlardan kurallara uymasını istedi.