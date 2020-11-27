Antalya'da yaz bitmedi

Elvira Kafoğlu ise "Eşimle birlikte sabah sporu yapıp, enerji depoluyoruz. Biz sağlıklı hayat seviyoruz" diye konuştu.

İşinden izin alıp Konyaaltı'na gelen Mülkiye İçer, "Çok güzel bir gün, mis gibi. Millet denize giriyor, şu an şortum olsa ben de denize girerdim" dedi.