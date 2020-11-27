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Aranan şahıslara şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 4 yıl arası hapis cezası bulunan 18 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 27.11.2020 13:59 ABONE OL
Aranan şahıslara şafak operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından yargılamaları sonucu 1 ila 4 yıl hapis cezası alan ve bu cezalarının kesinleşmesi ile birlikte haklarında yakalama kararı çıkartılan 18 hükümlü için, sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 18 hükümlüde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlülerin, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

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Aranan şahıslara şafak operasyonu
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