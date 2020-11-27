Astrazeneca aşısında dozaj hatası

"Kendinizebir aşı alın" soganıyla tanıtılan ve bir fincan kahveden daha ucuz olduğu vurgusu yapılan AstraZeneca - Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı hakkında AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunun düzeltildiğini duyurdu. AstraZeneca tarafı, yüzde 90'lara varan etkinliği olduğu belirtilen aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti. Birçok bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri ifşa etme biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini aşındırdığının altını çizdi. Alınan aşı dozajında önemli bir hata olduğunu belirten AstraZeneca tarafına karşılık ABD'li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle aşıya güvenlerinin azaldığını açıkladı.