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Bakan Koca: Aktif hasta sayımız artıyor

ANKARA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Bakan Koca: Aktif hasta sayımız artıyor
Türkiye'de dün 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu. 3 bin 291 kişinin tedavisi tamamlandı, iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" uyarısında bulundu.
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Bakan Koca: Aktif hasta sayımız artıyor
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