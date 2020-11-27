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Balkondan atladılar, yanmaktan kurtuldular

'in Yusufeli ilçesinde bir çay ocağında çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek isteyen 19 yaşında ki Coşkun Enes Delioğlu alevlerin arasında kaldı. Semih Kibar ise arkadaşını kurtarmak için içeriye girdiği anda tavan çöktü. Balkondan atlayarak hayatlarını kurtaran iki arkadaş, vücutlarında oluşan yanıkları nedeniyle ’da tedavi altına alındı.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:18 ABONE OL
Balkondan atladılar, yanmaktan kurtuldular

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Altıparmak köyünde turizme yönelik hizmet veren 'Barhal Çay Evi ve Yöresel Ürün Satış Noktası'nda yangın meydana geldi.

Yangını gören Coşkun Enes Delioğlu arkadaşları ile birlikte durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangından kurtarılacak eşyalar için içeriye giren Delioğlu alevlerin arasında kaldı. Arkadaşanın alevler arasında kaldığını gören Semih Kibar da içeriye girdi. Dumandan etkilenen arkadaşına destek oldu. İki arkadaş yanan binadan çıkmak için kapıya yöneldikleri sırada tavan çökünce, çıkış yolları kapandı.

CAMDAN ATLADILAR

Özellikle baş ve ellerinde önemli ölçüde yanıklar meydana gelen Kibar ve Delioğlu balkonun camekanını açarak kendilerini boşluğa bırakarak kurtuldu.

Çevredekilerin yardımı ile ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delioğu ve Kibar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Aynı odada yan yana yatan Delioğu ve Kibar'ın el ve başlarında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Uzun bir süre tedavi görmeleri gereken iki arkadaş birbirine destek oluyor. Coşkun Enes Delioğlu'na nazaran sağlık durumu daha iyi olan Semih Kibar yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşımız Coşkun Enes Delioğlu'na ait pansiyonda oturuyorduk. Pandemi nedeniyle kimse yoktu. Çıkıp dolaşmak isterken pansiyona yaklaşık 100 metre uzaklıktaki çay evinden alevlerin çıktığını gördük. Orası aslında kaymakamlığa ait ama işletmesini Coşkun Enes Delioğlu yapıyordu. Üst katı ahşaptan olan çay evindeki eşyaları kurtarmak için hemen içeri girdik. Ama ahşap olduğu için alevler bir anda yükseldi. Onur ve ben dışarı çıktık. Coşkun'un içerde kaldığını görünce hemen içeri girdim. İkimiz dışarı çıkmak üzereyken asma tavan düştü ve yolumuzu kapattı. Güçlükle balkona yönelip kendimizi dışarı attık. Sonrasını hatırlamıyoruz. İçerisi cehennem gibiydi. Amacımız devletin malını kurtarmaktı. Yaralarımız derin umarım kısa sürede iyileşiriz."

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Balkondan atladılar, yanmaktan kurtuldular
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