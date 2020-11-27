Başsavcı vekili korona kurbanı

Yargı teşkilatının sevilen ismi Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık (61) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakırköy Sadi Konuk Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edilen Kısık, dün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kısık'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti: "Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim."Bu arada İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede dün 70 yaşında hayatını kaybetti.