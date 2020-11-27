Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi tabutun başında gözyaşı döktü

Korona virüs hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ı, eşi ve çocukları tabutun başında gözyaşı dökerek son yolculuğuna uğurladı.



Kısık'ın cenazesine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık hayatını kaybetti. Kısık, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından son yolcuğunu uğurlandı. Eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık, babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenazeye törenine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Eyüpsultan Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri drone ile cami meydanını havadan izledi. Kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.