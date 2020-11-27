Küçük kızına vahşeti yaşattı! Sanığın cezai ehliyeti tam!

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ezgi K. SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden gelen raporu okudu. Raporda sanık Ezgi K.'nın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği belirtildi. Duruşmada mahkeme başkanı sanık Ezgi K.'nın cezaevinden çocuklarına yazdığı mektubu okudu. Mektupta çocuklarının doğum gününü kutlayan Ezgi K. "Gelince hediye alacağım ve beni özle, beni affet" diye yazdığı mahkemede okundu. Sanık Ezgi K., çocuklarına yazdığı mektupla ilgili olarak çocuklarını annesiz bıraktığını, bu nedenle yazdığını söyledi. Ezgi K, 'Beni affetmelerini istedim, onları mağdur bıraktım' dedi. Ezgi K, eşi Eray K.'ya yazdığı mektupta ise "babalığını kusursuz yapıyorsun, merhametlisin. Her şey için hakkını helal et" diye yazdığı mahkeme başkanı tarafından duruşma salonunda okundu. Sanık, eşine yazdığı mektupla ilgili ise 9 ay sonra çocuklarını ilk defa görüşe getirdiği için böyle bir mektubu eşine yazdığını anlattı. Sanık avukatı da müvekkilinin daha önce iki çocuk yetiştirdiğini ve daha önce kayınvalidesinin dinlendiğini, olumsuz bir şey duymadıklarını belirtti. Bakanlık avukatı ise sanığın yazdığı mektuplardan vicdan azabı çektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle aile içi konumu nedeniyle tehlike yaratacağından tutukluluk devamını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme İstanbul Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan rapor istenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.