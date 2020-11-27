Belediye tesisleri Kovid'le mücadele için Kızılay'a tahsis edildi

Gaziantep Valiliğinde yapılan protokol imza törenine Vali Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş ve ilgililer katıldı.İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, pandemi ile mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayarak hastanede tedavi şartlarında covid pozitif olan bazı hastaların plazmaya ihtiyaç duyduğunu, Kızılay Kan Merkezinin sürecin başından beri bağışçılardan ve kan vermek isteyenlerden alım yaparak bu ihtiyacı giderme noktasında çalıştığını dile getirdi.Kızılay Kan Merkezinin mevcut alanında hem kan alınmasıı hem de plazma bağış yapılmasından dolayı yoğunluk oluştuğunu vurgulayan Vali Gül, "Yeni yer ihtiyacını Şehitkamil Kaymakamının girişimleri ile sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu sosyal tesisleri bu işe tahsis ederek karşılamış oldu. Bundan sonraki süreçte tahsisi yapılan sosyal tesiste kan alınmaya başlanacak. Aynı zamanda diğer sosyal tesisler de mahalle ölçeğinde çalıştığımız filyasyon ekiplerine lojistik anlamında destek olacak" dedi.Gaziantep'te plazma bağış oranlarının çok düşük olduğunu da vurgulayan Vali Davut Gül, kovid pozitif olup iyileşen toplam hastalardan yüzde 5'inin plazma bağışı yaptığını, bu oranın yükselmesi gerektiğini, bir kişinin belli aralıklarla birden fazla bağış yapabileceğini, belki de hastalığı atlatanların ilerde en yakınlarının hasta olabileceğini söyleyerek Gaziantep'in plazma bağışı anlamında kendi kendine yetmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da daha önce tek merkezden hizmet veren filyasyon ekip sayılarını artırdıklarını ve ihtiyaç üzerine Şehitkamil Belediyesi'nin pandemi nedeniyle kullanılmayan sosyal tesisleri kendilerine tahsis ettiğini ve şu anda merkezle birlikte 14 bölgede filyasyon ekiplerinin vatandaşlara hizmet verdiğini aktardı.Kurumlararası işbirliği çerçevesinde imkanlar dahilinde ellerini taşın altına koymaya gayret gösterdiklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da, Covid geçirmiş hemşehrilerinin daha rahat ortamda kan vermelerini sağlamak ve filyasyon ekiplerinin yer ihtiyacını gidermek amacıyla tahsisi gerçekleştirdiklerini söyledi.Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş da tahsislerin yapılmasından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.