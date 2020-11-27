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? Kuaför ve berberler çalışma saatleri 2020

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte kısıtlamalarda beraberinde geldi. Alınan yeni tedbirler ise berberler ve kuaförleri de kapsıyor. Bu noktada vatandaşlar ‘?’, ‘Kuaför ve berberler çalışma saatleri’ araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Kuaför ve berberler açık mı? İşte 2020 berber ve kuaförlerin çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 27.11.2020 22:09 ABONE OL
Berberler ve kuaförler açık mı? Kuaför ve berberler çalışma saatleri 2020

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Vaka sayılarının son haftalarda artış göstermesi ile birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin bulunduğu genelge yayınlandı. Genelgede ise berberler ve kuaförlerde yer alıyordu. Peki, berberler ve kuaförler açık mı? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri ne? İşte konuyla ilgili detaylar;

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Alınan kararlar 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başladı.

Buna göre; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

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Berberler ve kuaförler açık mı? Kuaför ve berberler çalışma saatleri 2020
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