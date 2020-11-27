Bingöl’de teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Genç İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumu alındı.

Bunun üzerine 26 Kasım 2020 tarihinde Genç İlçesi kırsalında icra edilen "Yıldırım- 9 Operasyonu" kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet mavi jelikan bidon içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrı bir noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde teröristler tarafından daha önceki dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen eski sığınakta tuzaklanmış bir şekilde bir adet Mod 44 tipi el bombası, bir adet pil bloğu tespit edildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi."