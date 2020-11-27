Birinci doz aşılarda sonuç başarılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En geç Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz" diyerek müjdesini verdiği yerli aşı ile ilgili tüm detaylara SABAH ulaştı. Yerli aşının gönüllüler üzerinde uygulandığı Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı ile ilgili tüm detayları anlattı. Faz 1 aşamasında 44 gönüllüde denenen birinci doz aşılardan başarılı sonuç alındığını belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şu ana kadar hiçbir yan etki görülmediğini, bunun da aşının güvenlik bulgularının iyi olduğunu gösterdiğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde geliştirilen yerli aşının insanlar üzerindeki deneylerine ERÜ İyi Klinik Uygulamaları Merkezi'nde (İKUM) devam ediliyor.







'İLK SONUÇLAR BAŞARILI'

Yerli aşının sağlıklı gönüllüler üzerindeki uygulamasının yapıldığı Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, "İKUM 21 yıldır klinik ilaç araştırmaları yapıyor. Merkezimizde bugüne kadar bin 300 çalışmayı tamamladık. Tamamen yerli ve milli olan aşımızın da dozları merkezimizde test ediliyor. Gönüllülerimizde hiçbir yan etki görülmedi" dedi. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşının faz 1'deki ilk doz denemelerinin sona erdiğini belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilk dozun 44 gönüllüde başarıyla sonuçlandığını, ikinci doz denemelerine de başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Çalış, "Bizim aşımız 21 gün arayla iki dozlama şeklinde yapılıyor. İlk verilere göre 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. 15 Aralık gibi ikinci dozlama sonuçları çıkacak ve faz 1 bitecek. 17 Aralık'ta ise faz 2'ye geçeceğiz. Şubatta da faz 2'yi bitiririz. Faz 3 de zaten Sağlık Bakanlığımızın yürüteceği geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bahar aylarında yerli ve milli aşımızı milletimizle buluştururuz diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.







'YERLİ AŞIYA GÜVEN TAM'

Vatandaşların yerli aşıya olan güveninin tam olduğuna da dikkat çeken ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Gönüllüler arayıp milli aşı için gönüllü olmak istiyorum diyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Şu anda gönüllü sıkıntımız yok. Faz 1'i 44 gönüllüde yaptık. Faz 2 için 250-300 gönüllü almamız gerekiyor. Faz 3'ün ise en az 3 bin gönüllüde uygulanması gerekiyor. Bu birkaç ülkenin katılacağı bir aşama olacak. Sağlık Bakanlığı yürütecek" dedi.



'DÜNYA ÇAPINDA MERKEZ'

Geliştirilen yerli aşıyı gönüllülere uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bu merkez bin 300 faz çalışması yapmış bir merkez. Dünya çapında denetlenebilir bir merkezimiz olduğu için Erciyes Üniversitesi olarak çok büyük bir avantajımız var. Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz çok kaliteli, orada zaten aşımızı geliştirdik. İyi Klinik Uygulama Merkezi ise burada faz çalışması yaptığımız başka bir merkez" diye konuştu.



İKİNCİ DOZ UYGULAMASI BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında gönüllüler üzerindeki ikinci doz uygulamanın başladığını aktardı. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: "COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün (dün) başladı. Umutluyuz." ANKARA