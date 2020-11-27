Brezilya estetiği öldürüyordu

İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Gamze A. "Brezilya kalçası" adı verilen estetik operasyon için Türkiye'de plastik cerrah Fatih Dağdelen'e ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonrası dikişleri patladı ve vücuduna enjekte edilen suni yağlar iğne deliklerinden çıktı. Enfeksiyon da kapan kadın, sonrasında 8 kez ameliyat geçirdi ve vücut sağlığı bozuldu. Ölümden döndüğünü ve sağlığının tehlike altında olduğunu öne süren Gamze A. da cumhuriyet başsavcılığına başvurdu.







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddiaya göre; ilk operasyonun ardından işleri nedeniyle İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalan kadın, iyileşmeyince durumu cerraha anlattı. Cerrah ise "Önemli bir durum yok. Türkiye'ye döndüğünde bakarız" dedi. Kadın; yağ hücrelerinin altında (nekrozlar) kitleler oluşmaya başladığını, bu nekrozların iltihaplandığını ve yasaklı madde olan Aqualift isimli dolgu malzemesinin vücuduna yerleştirilmiş olduğunu öğrendi.Türkiye'ye geri döndü ve ikinci kez ameliyat oldu. Dağdelen "Senin cilt kaliten kötü" diyerek kadını yeniden taburcu etti. Ancak Gamze A.'nın vücudundaki yağlar, aylarca akmaya ve koku yapmaya devam etti. Hastanenin diğer doktorları tarafından 8 kez ameliyat edilen Gamze A., ölüm riski baş gösterince suç duyurusunda bulunup doktorun cezalandırılmasını talep etti.