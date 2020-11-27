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'da üvey kızını taciz eden babaya 18 yıl 19 ay hapis

’da üvey kızına cinsel tacizde bulunan sanık baba H.B.'nin davası bugün görüldü. Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan zanlı, 18 yıl 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 00:47 ABONE OL
Burdur'da üvey kızını taciz eden babaya 18 yıl 19 ay hapis

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü davaya (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) SEGBİS ile katılan sanık H.B., 16. celsenin sonunda 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan 18 yıl 9 ay, 'Taciz' suçundan ise 10 ay ceza aldı.

"ÇOCUKLAR KONUŞUN, BİZ SİZİ DUYARIZ"

Mahkeme sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Dernek adına konuşma yapan Avukat Esra Ergon, "Biz bugün karar duruşmasındaydık. 16. celsede karara çıktı dosyamız. Ve sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mutluyuz, umutluyuz. Bu kararın Türkiye'deki tüm ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerine emsal olmasını istiyoruz. UCİM olarak tüm çocuklarımızın yanında olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz. Çocuklar konuşun biz sizi duyarız" dedi.

AVUKATLARDAN PROTESTO


F.V.Ö.'nün rehber öğretmenine olayı anlatmasıyla böyle bir olayın ortaya çıktığını söyleyen dernek üyesi Avukat İlknur Temur, çocuklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Temur, "Çocukları susturmayalım, onları konuşturalım ki her suç cezasını bulsun. Adalet geç de olsa tecelli etsin." diye konuştu.


UCİM basın açıklamasında yer alan anne G.B. ise, "UCİM ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Darısı diğer çocuklarımızın başına" diyerek Avukat Serap Candoğan'a teşekkür etti.

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Burdur'da üvey kızını taciz eden babaya 18 yıl 19 ay hapis
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