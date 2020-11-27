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’da şok eden görüntü

’da sabah saatlerinde işe giden birçok vatandaş, dere içinde yarısı suya gömülmüş aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:00 ABONE OL
Bursa’da şok eden görüntü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçe merkezinden geçen Kirmasti deresinde ilginç anlar yaşandı.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, derenin içinde yarısı suya gömülü kasalı bir kamyonet görünce şaşırdı. İçinde insan olabileceği endişesiyle hemen ekiplere haber veren vatandaşlar, korku içinde beklemeye başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri, aracı sudan çıkardı. İçinde yolcu yada sürücüsü olmayan kamyonetin, Kirmasti deresinde yatak düzenlemesi yapan firmaya ait olabileceği belirtiliyor.

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Bursa’da şok eden görüntü
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