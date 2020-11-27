Çanakkale müzesi Hatay’da ilgi gördü

Hatay Şehir Müzesi önünde kapılarını açan müzeyi, vatandaşlar yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı tırı ziyaret etti.

Çanakkale savaşını anlatan objelerle dolu müze zaman zaman ziyaretçilerine duygulu anlar yaşattı. Vatandaşlar iki gün boyunca ziyarete açık kalan müzenin Antakya'ya gelmesinden büyük memnunluk duyduklarını söyledi.

Çanakkale ruhunu gezdikleri müzede yaşadıklarını belirten üniversite öğrencisi Mehmet Yüksel, "Çanakkale varlığına kast edilen bir milletin, düşman karşısındaki asil mücadelesine sahne olan bir ilimiz. Çanakkale zaferi kolay kazanılmadı. Vatan için toprağa düşen binlerce Mehmetçiğimiz tarihe isimlerini kazıdı ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdı. Bu yüzden Çanakkale Mobil müzesi milletimizin tarihi öğrenmesi bakımından çok önemli bir müze. Müzeyi gezerken oldukça duygulandım. Adeta Çanakkale ruhunu yaşadım." dedi.

81 ili ziyaret edecek olan Çanakkale Mobil Müzesi 47 ilde 60 binin üzerinde kişiyi Çanakkale ruhuyla buluşturdu.