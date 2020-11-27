Çocuğunu poşete koyup çöpe atan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi ile ilgili annesi olduğu ileri sürülen kadın gözaltına alındı. Atık toplayıcıları Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A.Kürşat Keklik Sokak'taki çöp konteynerinde bir beze sarılı bebek cesedi görünce polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler hemen yandaki duvarın üstüne konulan bebek cesedi ile karşılaştı.

Gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen yeni doğmuş olduğu belirlenen cansız erkek bebek cesedi ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken çevrede oturanlar bu olaya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bebeği çöpte bulan C.K.'nın ifadesine başvurdu. C.K. çöpte poşetin içinde bebek gördüğünü ve hemen ilgili birimlere haber verdiğini beyan etti.

POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTI

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde elinde poşetle gelen çarşaflı kadının bebeği çöpe attığı görüldü. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki kadının Gurbet Y. olduğunu belirledi. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, Gurbet Y'nin çarşaflı bir şekilde çöp konteynerine yaklaştığı ve elindeki poşeti çöpe attığı görülüyor.

"ÖLÜ DOĞDU ÇÖPE ATTIM"

Gözaltına alınan Gurbet Y.' nin emniyetteki ilk ifadesinde bebeğinin kocasından olduğunu ancak ölü doğduğu için çöpe attığını söylediği öğrenildi. Çocuk istemediğini belirttiği iddia edildi. Şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.