Cuma namazı saati: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 27 Kasım cuma vakti

Yeni bir Cuma gününe erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşayan müslümanlar, tüm dünyada öğle saatlerinde camilere akın edecekler. Aylardır corona virüs gölgesinde geçen Cuma namazları, bugün de önlemler ile kılınacak. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak ve öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Aşağıda, bugüne ait namaz vakitleri ve cuma namazı saati yer alıyor.
ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 27 KASIM
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 27 Kasım 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da Cuma namazı 12.57'de kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı 12.41'de kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de Cuma namazı 13.04'te kılınacak.
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