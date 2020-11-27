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Cuma namazı saati: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? cuma vakti

Mübarek cuma gününün gelmesiyle birlikte, her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı saati vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor? Bu başlık altında, tarihli Cuma namazı vakti ve bugünün namaz saatleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:52 Son Güncelleme: 27.11.2020 09:52 ABONE OL
Cuma namazı saati: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 27 Kasım cuma vakti

Yeni bir Cuma gününe erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşayan müslümanlar, tüm dünyada öğle saatlerinde camilere akın edecekler. Aylardır corona virüs gölgesinde geçen Cuma namazları, bugün de önlemler ile kılınacak. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak ve öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Aşağıda, bugüne ait namaz vakitleri ve cuma namazı saati yer alıyor.

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 27 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 27 Kasım 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı 12.57'de kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı 12.41'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı 13.04'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Cuma namazı saati: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 27 Kasım cuma vakti
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