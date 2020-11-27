Dev operasyonun ardından 27 dolandırıcı tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dolandırıcılığa karşı başlattığı soruşturma neticesinde 26,3 milyon liralık vurgun yapmak üzere olan dev çete çökertildi. Büyük vurgun yapmaya hazırlanan 33 kişilik dolandırıcılık çetesi, vurgun yapmak isterken vurgun yedi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis, 26,3 milyon liralık vurgunu son anda engelleyerek hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 30'unu yakalayarak gözaltına aldı. Şanlıurfa merkezli olarak İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonla, gözaltına alınan kendilerini asker polis savcı hâkim olarak tanıtan 30 şüpheli bugün erken saatlerde tutuklama talebiyle Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Emniyetin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığını koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünün İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık dosyası kapsamında; kendilerini kamu görevlisi (hâkim-savcı-polis) olarak tanıtan şüphelilere yönelik yapılan ara yakalamalarda 34 şüpheli şahıs dosya kapsamında yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Çalışmalar devamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24.11.2020 günü saat: 04:00'te Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Gaziantep haklarında gözaltı kararı bulunan 33 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışmalarda; 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. 27.11.2020 günü adli mercilere intikal ettirilen şüphelilerden 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Dosya kapsamında 53 vatandaşımızın yaklaşık 26.300.000 TL mağduriyeti engellenmiş olup, toplamda 61 şahıs tutuklanmıştır."