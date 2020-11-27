Diyarbakır'da korona tedbirlerini ihlal edenlere 31 milyon 586 bin lira cezası

Diyarbakır'da, 1 Haziran'da koronavirüsle mücadele sürecinin başlamasıyla hayata geçirilen uygulamaların ihlaline ilişkin, 31 bin 305 kişi ve işletmeye, 31 milyon 586 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada verilere yer verildi.

Buna göre; maske kullanmayan 12 bin 764 kişiye 10 milyon 307 bin 191 lira idari para cezası işlemi yapıldı. Polis ve zabıta tarafından yapılan denetimler sırasında kapatılan 90 iş yerine 433 bin 200 lira ceza kesilirken, tedbirlere aykırı faaliyet gösteren 728 iş yerine ise 614 bin 547 lira para cezası verildi. Bu arada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu ile farklı tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı 16 bin 534 kişi tarafından ihlal edildi. Sosyal mesafe kurullarını uymayan 3 bin 748 kişiye 4 milyon 123 bin 627 lira, izolasyonu ihlal eden 1641 kişiye 54 milyon 72 bin 22 lira, parklarda yapılan denetimler sırasında 2 bin 96 işleme 1 milyon 756 bin 168 lira, yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1115 araca 432 bin 53 lira, seyahat izni olmadan il dışına çıkan 13 kişiye 21 bin 724 lira, yurtlarda karantinaya alınan 916 kişiye 2 milyon 633 bin 400 lira ve belirlenen bölgelerde uygulanan sigara içme yasağını ihlal eden 7 kişiye de 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.