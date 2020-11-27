Eğlence mekanında cinayet! Dikkat çeken son sözler!

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı, tüm uyarı ve kurallar hiçe sayılarak gizli bir şekilde açıldı. Sabaha karşı 03:00 sıralarında 54 yaşındaki Özcan Vergili, kaçak açılan eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra mekanda bir grup ile tartışmaya başlayan Vergili, tartışmanın büyümesi üzerine gruptan ateş açan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

SON SÖZÜ: "TANIMIYORUM"

Kanlar içinde yere yığılan Özcan Vergili'ye ilk müdahaleyi olay yerine çağırılan sağlık ekipleri yaptı. İlk dakikalarda bilinci açık olan yaralı, kendisine saldıranları tanımadığını söyledi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Özcan Vergili, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.