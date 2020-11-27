Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Batman merkez Bayındır mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat ustası olarak çalışan Edip Kaya, mesai bitimine doğru çalışma sahasında bulunan elektrik kablosuna bir anlık dalgınlıkla temas etmesi üzerine akıma kapıldı. Kaya'nın akıma kapıldığını fark eden mesai arkadaşları hemen elektrikleri kesti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan talihsiz genç, kaldırıldığı Batman bölge devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların uzun süre gösterdiği çabaya rağmen 4 çocuk babası Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastane önünde uzun süre gözyaşı dökerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.