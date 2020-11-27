Elleri ve ayakları bağlanıp, bilardo sopasıyla öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan 49 yaşındaki Cihat Ercan, 60 bin lira karşılığında kiraladığı arazisini devretmeyince, kaçırılıp el ve ayakları bağlandıktan sonra bilardo sopasıyla işkence edilerek öldürüldü. Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

ARSAYI DEVRETMEDİ

Olay, 22 Kasım günü Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Ercan, tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen arsayı devretmedi. Bunun üzerine Eren Yiğit, verdiği parayı geri istedi, ancak alamadı. Cihat Ercan'ın evine giden Eren Yiğit konuşmak istediğini söyleyerek otomobiline bindirdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Cihat Ercan'ın eve dönmemesi üzerine aile jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma, Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını tespit etti. Durum Adana polisine bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için kentte çalışma başlattı. Polis, olay günü özel hastanenin önüne bırakılan yaralı bir kişinin, hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden olduğu değerlendirilen Eren Yiğit, kardeşi Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S.'nin darp ettiği ve ölümüne neden olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları operasyonla 7 kişiyi Tarsus ve Adana'da gözaltına aldı.

KORKUTMAK İSTEMİŞTİK

Cihat Ercan'ın evinden kaçırıldıktan sonra Adana'daki bir çiftlik evine götürüldüğü ve burada işkence edildiği ortaya çıktı. Ercan'ın elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darp edildiği, başının suya sokulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Eren Yiğit'in, ifadesinde, öldürmek istemediklerini, paralarını almak için korkutmak amacıyla darp ettiklerini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6 kişi tutuklanırken, Murat S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.