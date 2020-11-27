Esendere Belde Belediyesi'nde vatandaşlar hizmete boğuldu

Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'ü ilk ve ortaokulu talebi üzerine Esendere Belde Belediyesi harekete geçerek, okulun dış cephe giydirmesini ve kırılan tüm camlarını yeniledi. Esendere Belediyesi kendi sınırları dışında bulunan okula yaptığı çalışma sonucunda okul tamamen yeni bir görünüme kavuştu.

Çalışmaları tamamlanan okulu ziyaret eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile Yüksekova Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan yardımcısı Servet Canlı okul öğretmenleri tarafından karşılandı.

İlk olarak geçmiş Öğretmenler günü kesilen pasta ile kutlandı, öğretmenler tebrik edildi. Ardından Milli eğitim müdürü Canlı, Başkan Büyüksu'ya eğitime yönelik yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN KENDİ BÖLGESİYLE SINIRLI KALMADI

Canlı, "Eğitim camiası olarakta sadece kendi bölgesiyle sınırlı kalmadı. Oraya hangi arkadaşımız, hangi kurumumuz gitse taleplerini çevirmeden yerine getirdi. Biz başkanımıza inşallah daha nice nice hayırlı hizmetler nasip etsin diyoruz. Emekleri, katkıları ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"EĞİTİME DESTEK SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Büyüksu ise," Geleceğimiz olan çocuklarımıza, eğitim ve öğretime sunacağımız katkı tabi ki çok önemlidir. Geldiğimiz günden beri eğitime çok önem veriyoruz. Gerek Beldemizde bulunan okullar, gerek sınırlarımız dışında bulunan okullar yani tümüne her anlamda sahip çıkıp destek verdik ve bundan sonrada destek çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir okulumuzun hiçbir öğrencimizin talebini geri çevirmedik bundan sonra inşallah hep yanlarında olacağız" dedi.