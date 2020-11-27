Göbeklitepe'den sonra şimdi de gözler Karahantepe'de! Karahantepe nerede, hangi ilde, nasıl gidilir?

Karahantepe'de geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şimdiye kadar yapılan çalışmalardan bölgede 250'den fazla dikilitaşın tespit edildiğini söyledi. Alandaki arkeolojik kazılar genişledikçe, yeni sürprizlerin de ortaya çıkması bekleniyor. Peki, Karahantepe nerede, hangi ilde?

KARAHANTEPE'DEN HEYECANLANDIRAN HABER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız" dedi.

Şanlıurfa'ya 46 kilometre mesafede, 2 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda bugüne kadar çok önemli bilgilere ulaşıldı.

Göbeklitepe ile çağdaş olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Karahantepe kazılarında 250'den fazla dikilitaş tespit edildi. Alandaki arkeolojik kazılar genişletildikçe yeni sürprizler ortaya çıkıyor.