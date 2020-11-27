Hafta sonu eczaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Kasım 2020 Yarın Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık olacak?

Hafta sonu belirli saat aralıklarında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi eczane çalışma saatleri vatandaşların gündemine geliyor. Cumartesi akşamı 20.00'da başlayacak olan kısıtlama bilindiği üzere Pazar günü sabah 10.00'a kadar devam edecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamının dışında olan bazı kişi ve kurumlar bulunuyor. Peki, Genelgeye göre; Hafta sonu eczaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Kasım 2020 Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar…
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; hafta sonu 28-29 Kasım belirli saatlerde uygulanacak olan yasaklar kapsamında Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor…
HAFTA SONU CUMARTESİ- PAZAR ECZANELER AÇIK MI?
Genelgeye göre; Eczaneler hafta sonu açık olacak.
İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer almıştı.
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,