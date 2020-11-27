Hafta sonu eczaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Kasım 2020 Yarın Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık olacak?

Hafta sonu belirli saat aralıklarında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi eczane çalışma saatleri vatandaşların gündemine geliyor. Cumartesi akşamı 20.00'da başlayacak olan kısıtlama bilindiği üzere Pazar günü sabah 10.00'a kadar devam edecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamının dışında olan bazı kişi ve kurumlar bulunuyor. Peki, Genelgeye göre; Hafta sonu eczaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Kasım 2020 Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar…

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI? ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; hafta sonu 28-29 Kasım belirli saatlerde uygulanacak olan yasaklar kapsamında Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor…