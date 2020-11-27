Son dakika haberi... Hafta sonu kısıtlamalarına dikkat! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte kısıtlama saatleri...

KISITLAMA YARIN AKŞAM 20.00'DA BAŞLIYOR

Bu uygulamanın bu hafta da devam edeceği öğrenildi. 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

PERİYODİK YASAKLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan periyodik sokağa çıkma yasakları da aynen devam ediyor. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.