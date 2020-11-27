Hafta sonu marketler açık mı? 28-29 Kasım Sokağa çıkma yasağında A101,BİM, ŞOK, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler her geçen dakika daha da arttırılırken market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Cumartesi ve Pazar günü A101,BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar hafta sonu marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelgede kısıtlamanın 20.00 itibarıyla başlayacağı bilinirken market çalışma saatleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda önem taşıyor. Peki Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri 2020! 28-29 Kasım Sokağa çıkma yasağında A101,BİM, ŞOK, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama ile A101,BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketlerin 28-29 Kasım tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağı biliniyor. Peki hafta sonu marketler açık mı?

İşte market çalışma saatleri