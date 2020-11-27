Son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri gibi birçok konu bugün itibarıyla Türkiye'nin gündem maddelerinden biri haline geldi. İkinci kez uygulanacak olan ve Cumartesi Pazar gününü kapsayan kısıtlamanın bu akşam başlayacağı gibi söylentiler vatandaşlar üzerinde kafa karışıklığı yaratırken bilindiği üzere yasağın tüm detayları İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden duyurulmuştu. Buna göre; 28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bu akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama saatleri ve son dakika haberinin detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: (27 KASIM CUMA) BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri bugün akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar kısıtlamanın ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası yayımlanan genelgede tüm detaylar kamuoyuna duyulmuştu…

İşte kısıtlamaya ilişkin merak edilen o detaylar;