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saatleri: Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Geçtiğimiz hafta artan vaka sayıları göz önüne alınarak verilen hafta sonu kararı yayımlanan genelge ile duyurulmuş ve kısıtlama saatleri gibi tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan bu kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar akıllarındaki soruların yanıtını aramaya başladı. Birçok vatandaş kısıtlamanın bu akşam itibarıyla mı başlayacağını merak ederken kısıtlamanın yarın belirlenen saatte başlayacağı genelgesi ile ifade edilmişti. Buna göre; Bu akşam 8’den sonra yasak var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? yarın nasıl olacak? İşte yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:46 Son Güncelleme: 27.11.2020 17:46 ABONE OL
Son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri gibi birçok konu bugün itibarıyla Türkiye'nin gündem maddelerinden biri haline geldi. İkinci kez uygulanacak olan ve Cumartesi Pazar gününü kapsayan kısıtlamanın bu akşam başlayacağı gibi söylentiler vatandaşlar üzerinde kafa karışıklığı yaratırken bilindiği üzere yasağın tüm detayları İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden duyurulmuştu. Buna göre; 28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bu akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama saatleri ve son dakika haberinin detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: (27 KASIM CUMA) BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri bugün akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar kısıtlamanın ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası yayımlanan genelgede tüm detaylar kamuoyuna duyulmuştu…

İşte kısıtlamaya ilişkin merak edilen o detaylar;

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?

genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?

15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;

Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! Kimler saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte Koronavirüs kısıtlamalarının tüm detayları... | Video

Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;

  • Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
  • Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
  • Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.


Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
  • Sebze/meyve toptancı halleri,
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Son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?
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