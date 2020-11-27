Son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri gibi birçok konu bugün itibarıyla Türkiye'nin gündem maddelerinden biri haline geldi. İkinci kez uygulanacak olan ve Cumartesi Pazar gününü kapsayan kısıtlamanın bu akşam başlayacağı gibi söylentiler vatandaşlar üzerinde kafa karışıklığı yaratırken bilindiği üzere yasağın tüm detayları İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden duyurulmuştu. Buna göre; 28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bu akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama saatleri ve son dakika haberinin detayları…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: (27 KASIM CUMA) BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri bugün akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar kısıtlamanın ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası yayımlanan genelgede tüm detaylar kamuoyuna duyulmuştu…
İşte kısıtlamaya ilişkin merak edilen o detaylar;
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
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Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;