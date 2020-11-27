Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar Cumartesi ve Pazar gününün gelmesiyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; bazı işletmeler ve yine bazı mesleği icra eden kişiler kısıtlama kapsamının dışarısında tutulacak. Buna göre; Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor? Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLAN KİŞİ VE KURUMLAR HANGİLERİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU NERELER AÇIK OLACAK?

Cumartesi akşam 20.00'da başlayan kısıtlama bilindiği üzere Pazar sabah 10.00'a kadar devam edecek. Öte yandan yine Pazar günü akşam 20.00'da kısıtlama süreci başlayacak ve Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edecek. Yasakların uygulandığı sürede bu kısıtlamadan muaf olacak kişi ve kurumların listesi İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu…