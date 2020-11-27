Hatay’da suç çetesi çökertildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla suç çetesini çökertti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen 2 adet araç kurşunlama olayı, 3 adet işyerinden hırsızlık olayı, 1 adet mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma 2 adet otomobil hırsızlığı ve 1 adet kasten adam yarala suçlarına karıştıkları belirlenen suç çetesinin üyelerini yakalamak için operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda C.K., C.G., B.A., A.G., B.T., H.A., S.B., M.B., V.E. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet 7,65 mm çapında Tabanca, tabancaya ait şarjör ve 10 adet MKE yapımı fişek,1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 341 paket çeşitli markalarda sigara, 1 adet General Mobile marka tablet, 1 adet LG marka hatsız cep telefonu, 1 adet IPHONE 5 marka hatsız cep telefonu, farklı marka ve modellere ait bilgisayar, tablet ve cep telefonu malzemeleri ele geçirildi.

Olaylar ile ilgili gözaltına alınan S.B., A.G., C.K., C.G., B.A isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, B.T., H.A, V.E., M.B. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.