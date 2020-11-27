Her an 7’nin üzerinde bir deprem olabilir

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu önceki gün alanında uzman kişileri dinledi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da bin 715, İzmir'de bin 646 olmak üzere toplam 18 bin 925 toplanma alanı belirledik" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise şunları söyledi: "Fay hatları hareketli. Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz."