İkiyaka dağlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı

İkiyaka Dağları Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesinin bulunduğu karlı yamaca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve üzerinde dünya lideri" yazısı bulunan posteri asan Hamit Öztürk, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE KAN KUSTURULUYOR

Burada bir açıklama yapan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 18 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük bir felaketin ve uçurumun kıyısından çekip aldığını ifade etti. Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yüce Rabbimin yardımı ile bugünlere getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız için kendi gençliği ve hayatını feda eden, Türkiye Cumhuriyeti nasıl büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisi ve ailesinin canını tehlikeye attı. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak ve Suriye konumuna gelmesin diye, kanı bozuk hainler tarafından işgal edilmesin diye, asker kılığındaki FETÖ çapulcularına ve PKK terör örgütüne karşı korkusuz ve kahramanca mücadele eden, PKK terör örgütüne kan kusturuluyor" diye konuştu.