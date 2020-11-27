Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre; S.S., H.O., H.T., S.Z. ve Türkmenistan uyruklu A.K. adlı beş kişi, sosyal medya üzerinden böbreklerini satmak üzere ilan verdi. Beş kişi de yakalandı. Etik Komisyon Kurulu'na böbrek nakli olmak üzere "Alıcı" ve "Verici" olarak başvuran ve geçmiş yıllarda "Organ ve Doku Ticareti" suçundan kayıtları bulunan T.Ü. ve R.A. isimli iki kadın da gözaltına alındı. Özel bir hastaneye böbrek nakli olmak üzere yine "Alıcı" ve "Verici" olarak başvuran Rusya uyruklu I.V. ile Ukrayna vatandaşı M.K.'nın sahte belgelerle kendilerini "Üvey Kardeş" olarak gösterdikleri saptandı.

İstanbul'da ilanlı organ ticareti operasyonu! Sahte belgelerle suçüstü yakalandılar | Video

ZORLA FUHUŞA SÜRÜKLEMİŞLER

Gözaltına alınan ikilinin böbrek nakli için 15 bin Dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi. İkiliye yardım ettikleri belirlenen M.V., A.A., A.T. ve O.A. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'daki bir başka özel hastaneye yine böbrek nakli olmak üzere "Alıcı" ve "Verici" olarak başvuran Kırgızistan uyruklu T.P. ile Z.V. de sahte belgelerle kendilerini "Amca" ve "Yeğen" olarak gösterdi. İki şüpheli de yakalandı. İstanbul Göçmen Şubesi operasyonda ; Uganda uyruklu J.N.'nin de "İnsan Ticareti" suçuna maruz bırakıldığını belirleyerek J.N.'yi fuhuşa zorladıkları belirlenen M.N., E.Y. ve C.A.'yı da yakaladı. Operasyonlarda; aralarında Nijerya, Uganda, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Ukrayna, Türkmenistan başta olmak üzere farklı ülkelerin vatandaşlarının bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Beş şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer beş şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.