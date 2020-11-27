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Kaçak ürüne geçit yok

polisi yaptığı operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 103 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü, ve bin 830 paket sigara ele geçirdi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:49 ABONE OL
Kaçak ürüne geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı yolcu otobüsü ve bir kargo şirketine ait araçlarda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaştı.

İstihbarat üzerine İncirlik Park alanında uygulama noktası oluşturan KOM ekipleri, söz konusu araçları durdurarak arama yaptı. Operasyon da makarna kutuları içine saklanmış ve kaçak olduğu tespit edilen 103 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü, ve bin 830 paket sigara ele geçirdi.

Olayla gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaçak ürüne geçit yok
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