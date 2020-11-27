Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı

’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı

’ta yüksek kesimlere yağan kar soğuk havayı da beraberinde getirdi. Özellikle geceleri don olayının yaşandığı kentte Kars Çayı kısmen buz tuttu, günlük yaşam olumsuz etkilenmeye başladı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:43 ABONE OL
Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Soğuk havanın etkisini gösterdiği Kars'ta, kent beyaza büründü.

Soğuğa alışık olan Karslılar, kar yağmasını ve her tarafın beyaza bürünmesini beklediklerini söylediler.

Ferhat Vargün, "Burası Kars, Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden birisi. Yüksek yerlere kar yağınca havalar çok soğudu. Kar yok ama hava soğuk. Heyecanla kar yağmasını bekliyoruz. Kar çayında da buzlanmalar olmaya başladı. Burası Kars ve daha soğuk günler bizi bekliyor. Tabi biz Karslılar soğuğa haddinden fazla alışkınız. Kar yağmayınca üzülüyoruz. Soğuğu sevdiğimizden kara alışmışız. Soğuk memleket olduğundan sıcak olduğunda sıcağa dayanamıyoruz. Memleketimizin soğuğunu seviyoruz. Soğuk bizim için hayat demektir" dedi.

Bedir ALTUNOK/SABAH

ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA