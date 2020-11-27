Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı

Soğuk havanın etkisini gösterdiği Kars'ta, kent beyaza büründü.

Soğuğa alışık olan Karslılar, kar yağmasını ve her tarafın beyaza bürünmesini beklediklerini söylediler.

Ferhat Vargün, "Burası Kars, Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden birisi. Yüksek yerlere kar yağınca havalar çok soğudu. Kar yok ama hava soğuk. Heyecanla kar yağmasını bekliyoruz. Kar çayında da buzlanmalar olmaya başladı. Burası Kars ve daha soğuk günler bizi bekliyor. Tabi biz Karslılar soğuğa haddinden fazla alışkınız. Kar yağmayınca üzülüyoruz. Soğuğu sevdiğimizden kara alışmışız. Soğuk memleket olduğundan sıcak olduğunda sıcağa dayanamıyoruz. Memleketimizin soğuğunu seviyoruz. Soğuk bizim için hayat demektir" dedi.

Bedir ALTUNOK/SABAH