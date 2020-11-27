Konya sanayide silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi.

Bir oto yıkama iş yerinin önüne gelen Yavuz Keskin (33), Fatih Kiraz ve Adnan Burak Küçükkırlı'nın üzerine arkalarından gelen kişi yada kişilerce silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu oto yıkama dükkanının içerisine kaçan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yapılan müdahale sonrası Yavuz Keskin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar Fatih Kiraz ve Adnan Burak Küçükkırlı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Keskin'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.