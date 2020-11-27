KPSS zabıta alımı son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan önlisans sonuçlarının ardından bekçilik, zabıta vs gibi memur alımı yapan kadroların puanları, başvuru şartları merak edildi. Bunların arasından en çok tercih edilmek istenen zabıta memur alımları oldu. En az 60 puan alma zorunluluğu bulunmakla beraber belediyeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Peki KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir?

KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Kamuda personel olmak isteyen adaylar kpss zabıta alımlarına yoğunluk gösteriyor. KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik gösteriyor. KPSS zabıta alımı tarihleri henüz belli olmazken konuya dair tüm gelişmeleri haberimizde derledik.