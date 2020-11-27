Maden şehitleri için Kur-an okuttu

Zonguldak'ta bulunan Kilimli işletmesinde meydana gelen göçük kazasında yaşamlarını yitiren şehit madenciler İsa Çeltik, Cafer Tepebaşı ve 13 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Fevzi Dereli'nin ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen anma töreninde, Kur-an'ı Kerim okunarak salavat getirildi. Topluca yapılan duanın ardından maden işçileri ocağa indi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlere uygun olarak düzenlenen anma törenine TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Karadon Müessese Müdür Yardımcıları Recep Ayyıldız ve Hüseyin Kumru, Kilimli İşletme Müdürü Ümit Yılmaz Değirmenci, Müessesse yöneticileri, GMİS Karadon Şube Yöneticileri ve 08-16 vardiyasında çalışan maden işçileri katıldı.