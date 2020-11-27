Mahalleden ilk kez bir devlet memuru çıkınca sokağa adını verdiler

Safranbolu Belediyesi Meclisi, AK Parti ve MHP'li üyelerinin Güneydoğu da terör örgütü PKK ile mücadele eden 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İlyas Türe'nin yaşadığı mahalledeki sokağa isminin verilmesi yönündeki teklifini oy birliği ile kabul etti.

Mardin de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İlyas Türe'nin aynı zamanda mahalle muhtarı olan babası Ercan Türe oğlu ile gurur duyduğunu belirterek" Mahallemiz okumamış, gelişmemiş bir mahalle. Yeni bir sokak oluşturuldu biz de talep ettik. Böyle bir karar aldıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Oğlum bu mahallede doğup büyüyen ve okuyup ilk devlet memuru olan kişi özelliği taşıyor. Burada asıl amaç diğer çocuklarımıza örnek teşkil etmesi. Oğlum okuyarak devlet memuru oldu, diğer gençlerimizin de onu örnek alarak vatana millete hayırlı bir evlat olmalarını istiyoruz. Muhtarlık olarak örnek teşkil edecek her türlü çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

HAYATTAYKEN ADIMI BİR SOKAĞA VERDİLER'

Kıdemli Uzman Çavuş İlyas Türe ise, "Her Türk genci gibi bu güzel vatanımızın birliği beraberliği için bayrağımızın göklerde dalgalanması için bende üzerime düşeni yaptım. Her Türk gencinin de yapacağına inanıyorum. Biz askerlerin genelde şehit olduğumuz zaman hatıramızı yaşatmak için sokak, park, bahçelere ismimiz verilir. Ama bu sefer tam tersi oldu. Ben hayattayken adımı bir sokağa verdiler. Çok mutlu oldum. Vatanıma milletime bu yönde hizmet etmeye devam ediyorum. Bizi bu yönde yetiştiren önce ailem, öğretmenlerim ve Safranbolu halkına, kararı alan tüm meçli üyelerine teşekkür ederim " dedi.